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Китай створив "армію шпигунів" з 600 тисяч людей, - WSJ

Понеділок 14 жовтня 2024 22:59
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Китай створив "армію шпигунів" з 600 тисяч людей, - WSJ Ілюстративне фото: Китай створив "армію шпигунів" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай сформував армію шпигунів, що складається з 600 тисяч осіб. Країни Заходу не мають ресурсів, щоб протистояти такій мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, розвідувальні операції Китаю вже обійшли за масштабами діяльність КДБ за часів холодної війни. Операції КНР мають різний характер - це як кібератаки, так і наукове чи промислове шпигунство.

Журналісти уточнюють, що для Заходу боротьба зі шпигунами Китаю ускладнюється тим, що вони проводять децентралізовані операції. У них задіяно безліч відомств та приватних компаній. При цьому китайські шпигуни найчастіше діють автономно.

Також у Китаю, за даними ФБР, є значно більше хакерів, ніж чисельність кіберперсоналу американського відомства.

Як розповів директор ФБР Крістофер Рей ще на початку року, хакерська програма Китаю перевершує хакерські програми інших великих держав "разом узятих".

Як розповіло джерело WSJ, в операціях Китаю зі збору розвідданих та забезпечення безпеки можуть бути задіяні до 600 000 осіб.

Шпигунство за США

Нагадаємо, ще на початку 2023 року в повітряному просторі США виявили китайську повітряну кулю. Вона літала над територією країни добу, після чого об'єкт збили американські війська.

Як з'ясувалося пізніше, таку повітряну кулю Китай використовував для шпигунства. Подібну практику Пекін міг використовувати й інших країнах.

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