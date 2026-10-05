У США заарештували мешканку Каліфорнії через шпигунство за сином президента Тайваню

У неділю 4 жовтня ФБР заарештувало мешканку Каліфорнії Ваньїн Чжан. Її звинувачують у шпигунстві за сином президента Тайваню за вказівкою чиновників із Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з заявою ФБР, арешт відбувся у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса перед тим, як жінка планувала вилетіти до Китаю. Відомо, що 34-річна Чжан живе в Ірвані (штат Каліфорнія) і влада звинуватила її в діяльності незареєстрованого іноземного агента.

Стверджується, що жінка стежила за сином президента Тайваню Лай Чін-те. У ФБР безпосередньо не назвали передбачувану мету Чжана, проте пізніше у виданні New York Post вийшов матеріал, в якому він був ідентифікований як Лай Тін-ю, який проживає в США.

У свою чергу адміністрація президента Тайваню назвала дії Чжан "типовим випадком транснаціональних репресій" і подякувала уряду США за захист тайванських громадян.

"Наша країна висловлює найрішучіше засудження такої варварської поведінки, яка ігнорує права людини та суверенітет держав", - йдеться у заяві прес-секретаря Карен Кул.

Тим часом у Мін'юсті США повідомляють, що Чжан вирушила до Сіетлу у 2025 році за вказівкою китайських чиновників. Вона надіслала їм фотографії, відео та інформацію про номерні знаки сина президента Тайваню та його родини.

Також відомо, що Чжан використовувала методи роботи, щоб уникнути виявлення, і ніколи не повідомляла Вашингтон про те, що діяла від імені іноземного уряду.

Очікується, що жінка стане перед федеральним судом Лос-Анджелеса вже сьогодні, 5 жовтня.