США ведут сбор разведданных о России и Китае, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирает разведывательные данные о России и Китае. В свою очередь Москва и Пекин делают то же самое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Magno News.
Во время выступления на очередном предвыборном митинге Трамп рассказал, что ему сообщили о том, что Китай и Россия шпионят за США. В ответ он сказал этому человеку, что американская сторона делает то же самое и еще лучше.
"Кто-то действительно сказал: "Китай шпионит за нами, сэр". Я ответил: "Да и мы за ними тоже, не волнуйтесь". Это ужасно: Китай и Россия - шпионят за нами, сэр. Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое с ними. Но у нас это получается еще лучше, так что не беспокойтесь об этом", - заявил Трамп.
Напомним, 4 октября ФБР задержало жительницу Калифорнии Ваньин Чжан. Ее обвиняют в шпионаже за сыном президента Тайваня по указанию чиновников из Китая.
Также мы писали, что по информации WSJ от 2024 года, Китай сформировал армию шпионов, которая насчитывает 600 тысяч человек. Источники говорили, что у стран Запада недостаточно ресурсов, чтобы противостоять такой сети.
Кроме того, в августе 2025 года жюри присяжных Сан-Диего (штат Калифорния, США) признало 25-летного матроса виновным в шпионаже в пользу Китая. В частности, он продавал военную информацию китайским спецслужбам.