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США ведуть збір розвідданих про Росію та Китай, - Трамп

02:00 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Едуард Ткач
США ведуть збір розвідданих про Росію та Китай, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон збирає розвідувальні дані про Росію та Китай. У свою чергу Москва та Пекін роблять те саме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Magno News.

Під час виступу на черговому передвиборному мітингу Трамп розповів, що йому повідомили про те, що Китай та Росія шпигуть за США. У відповідь він сказав цій людині, що американська сторона робить те саме і ще краще.

"Хтось дійсно сказав: "Китай шпигує за нами, сер". Я відповів: "Та й ми за ними теж, не хвилюйтеся". Це жахливо: Китай і Росія - шпигунять за нами, сер. Я сказав: "Це правда, і ми робимо те саме з ними. Але у нас це виходить ще краще, тож не турбуйтеся про це", - заявив Трамп.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, 4 жовтня ФБР затримало мешканку Каліфорнії Ваньїн Чжан. Її звинувачують у шпигунстві за сином президента Тайваню за вказівкою чиновників із Китаю.

Також ми писали, що, за інформацією WSJ від 2024 року, Китай сформував армію шпигунів, яка налічує 600 тисяч осіб. Джерела говорили, що країни Заходу не мають ресурсів, щоб протистояти такій мережі.

Крім того, у серпні 2025 року журі присяжних Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) визнало 25-річного матроса винним у шпигунстві на користь Китаю. Зокрема, він продавав військову інформацію китайським спецслужбам.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп
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