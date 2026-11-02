США ведут сбор разведданных о России и Китае, - Трамп

Во время выступления на очередном предвыборном митинге Трамп рассказал, что ему сообщили о том, что Китай и Россия шпионят за США. В ответ он сказал этому человеку, что американская сторона делает то же самое и еще лучше.

"Кто-то действительно сказал: "Китай шпионит за нами, сэр". Я ответил: "Да и мы за ними тоже, не волнуйтесь". Это ужасно: Китай и Россия - шпионят за нами, сэр. Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое с ними. Но у нас это получается еще лучше, так что не беспокойтесь об этом", - заявил Трамп.