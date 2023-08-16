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США ведуть переговори, щоб розширити альтернативні шляхи експорту зерна з України, - WSJ

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Вашингтон, Середа 16 серпня 2023 10:28
США ведуть переговори, щоб розширити альтернативні шляхи експорту зерна з України, - WSJ Фото: США шукають альтернативні шляхи експорту зерна з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

США шукають альтернативні шляхи для експорту зерна з України після виходу РФ з чорноморської угоди. Вашингтон веде переговори з Туреччиною та сусідніми країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Офіційні особи США підтверджують, що тривають переговори з Туреччиною, Україною та сусідніми державами для пошуку альтернативних маршрутів вивозу зерна.

Згідно з планом, до жовтня Україна налагодить експорт 4 млн тонн зерна на місяць по Дунаю. Більша частина агропродукції перевозитиметься до румунських портів, а звідти - до інших пунктів призначення.

Як повідомляють у Вашингтоні, США розглядають усі потенційні варіанти, зокрема військові рішення, для захисту суден, які прямують в українські порти на Дунаї та з них. Проте у США відмовилися розповідати про інші варіанти. Також невідомо, які країни братимуть у цьому участь.

Видання зазначає, що Україна та її союзники готуються до сценарію, за яким Росія не повернеться до "зернової угоди". Паралельно Туреччина намагається повернути Москву до угоди.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Як зазначається, сьогодні, 16 серпня, з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди".

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