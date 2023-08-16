США ведут переговоры, чтобы расширить альтернативные пути экспорта зерна из Украины, - WSJ

США ищут альтернативные пути для экспорта зерна из Украины после выхода РФ из черноморской сделки. Вашингтон ведет переговоры с Турцией и соседними странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Официальные лица США подтверждают, что продолжаются переговоры с Турцией, Украиной и соседними государствами по поиску альтернативных маршрутов вывоза зерна.

Согласно плану, к октябрю Украина наладит экспорт 4 млн тонн зерна в месяц по Дунаю. Большая часть агропродукции будет перевозиться в румынские порты, а оттуда - в другие пункты назначения.

Как сообщают в Вашингтоне, США рассматривают все потенциальные варианты, в том числе военные решения, для защиты судов, направляющихся в украинские порты на Дунае и из них. Однако в США отказались рассказывать о других вариантах. Также неизвестно, какие страны будут участвовать в этом.

Издание отмечает, что Украина и ее союзники готовятся к сценарию, по которому Россия не вернется к "зерновому соглашению". Параллельно Турция пытается вернуть Москву в сделку.

Что этому предшествовало

Напомним, в июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Как отмечается, сегодня, 16 августа, из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения".

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