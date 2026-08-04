США вдарили санкціями по військових структурах РФ

США ввели нові санкції проти російських військових структур за порушення Закону про нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Ірану, Сирії та Північної Кореї (INKSNA).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного департаменту США.
Як уточнили в американському Держдепі, ці обмеження набули чинності ще 24 липня, хоча повідомили про них лише 4 серпня.
Цього разу в "чорний список" потрапила низка підрозділів Збройних сил РФ і Міністерства оборони Росії, зокрема:
Ба більше, нові обмеження торкнуться компаній "Гідеон Альфа" та ТОВ "Інтернешнл Інвест Компані", а також усіх їхніх правонаступників, структурних підрозділів і дочірніх підприємств.
Що стосується санкційного списку фізичних осіб, то до нього внесли:
У Держдепі США підтвердили, що відтепер американським державним установам і відомствам заборонено закуповувати у фігурантів санкційного списку товари, технології чи послуги, а також укладати з ними будь-які контракти.
Ба більше, їм не можна надавати будь-яку підтримку, продавати продукцію військового призначення та видавати експортні ліцензії.
Нагадаємо, що саме закон INKSNA дозволяє США запроваджувати санкції проти іноземних компаній і громадян, які співпрацюють з Іраном, Сирією чи Північною Кореєю у сфері постачання товарів, послуг або технологій, що можуть використовуватися для розробки зброї масового ураження та ракетного озброєння.
До речі, нещодавно Україна вдарила санкціями по постачальникам деталей для балістики РФ.
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