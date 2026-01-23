ua en ru
Головна » Новини » Політика

США вдарили санкціями по "тіньовому флоту" Ірану за жорстоке придушення протестів

Вашингтон, П'ятниця 23 січня 2026 22:39
США вдарили санкціями по "тіньовому флоту" Ірану за жорстоке придушення протестів Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (flickr by worldeconomicforum)
Автор: Іван Носальський

США розширили санкції проти іранського "тіньового флоту". Під обмеженнями опинилися ще дев'ять суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

"Сьогодні, на тлі жорстокого придушення іранським режимом мирних протестувальників і повного вимкнення доступу до інтернету з метою приховати порушення прав іранського народу, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) посилює тиск на так званий "тіньовий флот" режиму", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що дев'ять суден "тіньового флоту", які потрапили під санкції, у сукупності перевезли на зарубіжні ринки іранську нафту і нафтопродукти на сотні мільйонів доларів.

Як звернули увагу в Мінфіні США, доходи з продажу нафти Іран спрямовує на фінансування регіональних терористичних проксі-груп, програм озброєнь і сил безпеки режиму, а не на базові економічні послуги, яких іранці сміливо вимагають.

"Іранський режим займається ритуалом економічного самоспалення - процесом, який був прискорений кампанією максимального тиску президента Трампа. Рішення Тегерана підтримувати терористів замість власного народу призвело до вільного падіння іранської валюти та рівня життя", - сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.

Протести в Ірані

Нагадаємо, в Ірані з кінця грудня тривають масові протести, що охопили столицю і більшість регіонів країни.

Приводом став різкий обвал курсу ріала і зростання цін на продовольство: тільки за грудень на чорному ринку валюта подешевшала до долара приблизно на 20%.

Акції почалися в Тегерані та швидко поширилися на інші міста, включно з Мешхедом, Керманшахом, Іламом і курдськими регіонами.

В окремих випадках протестувальники захоплювали урядові будівлі, проте силовики оперативно повертали контроль. Влада відповіла жорсткими заходами, включно з повним вимкненням інтернету та мобільного зв'язку по всій країні.

Детальніше про протести в Ірані - в матеріалі РБК-Україна.

Сполучені Штати Америки Іран
