США вдарили санкціями по "тіньовому флоту" Ірану за жорстоке придушення протестів

США розширили санкції проти іранського "тіньового флоту". Під обмеженнями опинилися ще дев'ять суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

"Сьогодні, на тлі жорстокого придушення іранським режимом мирних протестувальників і повного вимкнення доступу до інтернету з метою приховати порушення прав іранського народу, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) посилює тиск на так званий "тіньовий флот" режиму", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що дев'ять суден "тіньового флоту", які потрапили під санкції, у сукупності перевезли на зарубіжні ринки іранську нафту і нафтопродукти на сотні мільйонів доларів.

Як звернули увагу в Мінфіні США, доходи з продажу нафти Іран спрямовує на фінансування регіональних терористичних проксі-груп, програм озброєнь і сил безпеки режиму, а не на базові економічні послуги, яких іранці сміливо вимагають.

"Іранський режим займається ритуалом економічного самоспалення - процесом, який був прискорений кампанією максимального тиску президента Трампа. Рішення Тегерана підтримувати терористів замість власного народу призвело до вільного падіння іранської валюти та рівня життя", - сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.