США ударили санкциями по "теневому флоту" Ирана за жестокое подавление протестов
США расширили санкции против иранского "теневого флота". Под ограничениями оказались еще девять судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
"Сегодня, на фоне жестокого подавления иранским режимом мирных протестующих и полного отключения доступа к интернету с целью скрыть нарушения прав иранского народа, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) усиливает давление на так называемый "теневой флот" режима", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что девять судов "теневого флота", которые попали под санкции, в совокупности перевезли на зарубежные рынки иранскую нефть и нефтепродукты на сотни миллионов долларов.
Как обратили внимание в Минфине США, доходы с продажи нефти Иран направляет на финансирование региональных террористических прокси-групп, программ вооружений и сил безопасности режима, а не на базовые экономические услуги, которых иранцы смело требуют.
"Иранский режим занимается ритуалом экономического самосожжения - процессом, который был ускорен кампанией максимального давления президента Трампа. Решение Тегерана поддерживать террористов вместо собственного народа привело к свободному падению иранской валюты и уровня жизни", - сказал министр финансов США Скотт Бессент.
Протесты в Иране
Напомним, в Иране с конца декабря продолжаются массовые протесты, охватившие столицу и большинство регионов страны.
Поводом стал резкий обвал курса риала и рост цен на продовольствие: только за декабрь на черном рынке валюта подешевела к доллару примерно на 20%.
Акции начались в Тегеране и быстро распространились на другие города, включая Мешхед, Керманшах, Илам и курдские регионы.
В отдельных случаях протестующие захватывали правительственные здания, однако силовики оперативно возвращали контроль. Власти ответили жесткими мерами, включая полное отключение интернета и мобильной связи по всей стране.
