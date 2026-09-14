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США вдарили санкціями по другому банку Росії через зв'язки з Іраном

22:56 14.09.2026 Пн
2 хв
Бессент пригрозив наслідками за будь-яку підтримку іранського режиму
aimg Валерій Ульяненко
США вдарили санкціями по другому банку Росії через зв'язки з Іраном Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)
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США внесли другий за величиною російський банк "ВТБ" до санкційних списків, пов’язаних з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессреліз Міністерства фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включило до списку велику російську фінансову структуру, "ВТБ", за її участь в обході санкцій, що діють проти Ірану", - повідомило американське міністерство.

Також у прессрелізі зазначений коментар міністра фінансів США Скотта Бессента, який пообіцяв, що відомство "продовжить діяти проти тих, хто надає матеріальну, технологічну або фінансову підтримку іранському режиму".

Нагадаємо, сьогодні країни ЄС під час зустрічі в Брюсселі не змогли домовитися про продовження антиросійських санкцій. Одностайності не вдалося досягти через суперечки щодо двох російських олігархів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Зазначимо, за словами журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, країни ЄС продовжили дію санкцій проти Росії лише на тиждень. Водночас у Євросоюзі планують суттєво розширити санкційні обмеження.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав ЄС не послаблювати санкційний режим, щоб російські олігархи не могли й надалі фінансувати воєнну машину РФ.

РБК-Україна також писало, що раніше Йозвяк повідомляв про блокування Францією та Словаччиною продовження санкцій ЄС проти Росії. Країни вимагали скасувати обмеження щодо Фрідмана та Усманова.

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ВТБ Банк Російська Федерація Сполучені Штати Америки Іран Скотт Бессент
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