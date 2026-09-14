США вдарили санкціями по другому банку Росії через зв'язки з Іраном

США внесли другий за величиною російський банк "ВТБ" до санкційних списків, пов’язаних з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессреліз Міністерства фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включило до списку велику російську фінансову структуру, "ВТБ", за її участь в обході санкцій, що діють проти Ірану", - повідомило американське міністерство.

Також у прессрелізі зазначений коментар міністра фінансів США Скотта Бессента, який пообіцяв, що відомство "продовжить діяти проти тих, хто надає матеріальну, технологічну або фінансову підтримку іранському режиму".

Нагадаємо, сьогодні країни ЄС під час зустрічі в Брюсселі не змогли домовитися про продовження антиросійських санкцій. Одностайності не вдалося досягти через суперечки щодо двох російських олігархів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Зазначимо, за словами журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, країни ЄС продовжили дію санкцій проти Росії лише на тиждень. Водночас у Євросоюзі планують суттєво розширити санкційні обмеження.