У США вдались до шантажу з Трампом, щоб той зняв обмеження Starlink в Україні, - NYT

У США представники обох партій вдалися до політичного тиску на президента Дональда Трампа через обмеження роботи Starlink, яким користуються українські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The New York Times.
Сенатори попередили представників Білого дому, що можуть заблокувати затвердження кандидатур, висунутих Трампом на державні посади, якщо адміністрація не забезпечить відновлення нормальної швидкості супутникового інтернету Україні.
Протистояння загострюється на тлі невдоволення американських законодавців дедалі м'якшою позицією адміністрації Трампа щодо Росії.
Воно може розгорнутися під час так званої сесії Конгресу, що відбудеться після проміжних виборів у листопаді, коли республіканці плануватимуть затвердити десятки кандидатур президента до завершення повноважень нинішнього складу Конгресу.
Як відомо, причиною конфлікту стали обмеження супутникового зв'язку Starlink та військової системи Starshield, які використовують українські військові.
В ЗСУ повідомляли про перебої в роботі системи, що ускладнювали виконання завдань безпілотниками та перехоплення російських повітряних цілей.
Обмеження почали діяти в середині жовтня. Зокрема, безпілотники втрачали зв'язок із супутниковою мережею під час руху на високій швидкості.
Це створювало проблеми як для ударних дронів, так і для безпілотників-перехоплювачів, які використовують для захисту українських міст від російських атак.
Низка ЗМІ з посиланням на свої джерела писали, що до обмежень могли бути причетні Ілон Маск або представники адміністрації Трампа. Водночас остаточно встановленого й публічно підтвердженого пояснення, хто саме ухвалив відповідне рішення, немає.
Згодом у США повідомили, що ніби-то відновили нормальне функціонування супутникового зв'язку, однак Київ це не підтвердив - обмеження швидкості діє і досі.