В США прибегли к шантажу с Трампом, чтобы тот снял ограничения Starlink в Украине, - NYT

Сенаторы предупредили представителей Белого дома, что могут заблокировать утверждение кандидатур, выдвинутых Трампом на государственные должности, если администрация не обеспечит восстановление нормальной скорости спутникового интернета в Украине.

Противостояние обостряется на фоне недовольства американских законодателей все более мягкой позицией администрации Трампа по отношению к России.

Оно может развернуться во время так называемой сессии Конгресса, которая состоится после промежуточных выборов в ноябре, когда республиканцы будут утвердить десятки кандидатур президента до завершения полномочий нынешнего состава Конгресса.

Почему американские сенаторы давят на Трампа

Как известно, причиной конфликта стали ограничения спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield, использующиеся украинскими военными.

В ВСУ сообщали о перебоях в работе системы, что затрудняло выполнение задач беспилотниками и перехват российских воздушных целей.