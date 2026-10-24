В США прибегли к шантажу с Трампом, чтобы тот снял ограничения Starlink в Украине, - NYT

В США представители обеих партий прибегли к политическому давлению на президента Дональда Трампа из-за ограничения работы Starlink, которым пользуются украинские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The New York Times.
Сенаторы предупредили представителей Белого дома, что могут заблокировать утверждение кандидатур, выдвинутых Трампом на государственные должности, если администрация не обеспечит восстановление нормальной скорости спутникового интернета в Украине.
Противостояние обостряется на фоне недовольства американских законодателей все более мягкой позицией администрации Трампа по отношению к России.
Оно может развернуться во время так называемой сессии Конгресса, которая состоится после промежуточных выборов в ноябре, когда республиканцы будут утвердить десятки кандидатур президента до завершения полномочий нынешнего состава Конгресса.
Как известно, причиной конфликта стали ограничения спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield, использующиеся украинскими военными.
В ВСУ сообщали о перебоях в работе системы, что затрудняло выполнение задач беспилотниками и перехват российских воздушных целей.
Ограничения начали действовать в середине октября. В частности, беспилотники теряли связь со спутниковой сетью при движении на высокой скорости.
Это создавало проблемы как для ударных дронов, так и беспилотников-перехватчиков, которые используют для защиты украинских городов от российских атак.
Ряд СМИ со ссылкой на свои источники писали, что к ограничениям могли быть причастны Илон Маск или представители администрации Трампа. В то же время окончательно установленного и публично подтвержденного объяснения, кто принял решение, нет.
Впоследствии в США сообщили, что якобы восстановили нормальное функционирование спутниковой связи, однако Киев это не подтвердил - ограничение скорости действует до сих пор.