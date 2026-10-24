У США вдались до шантажу з Трампом, щоб той зняв обмеження Starlink в Україні, - NYT

У США представники обох партій вдалися до політичного тиску на президента Дональда Трампа через обмеження роботи Starlink, яким користуються українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The New York Times.

Сенатори попередили представників Білого дому, що можуть заблокувати затвердження кандидатур, висунутих Трампом на державні посади, якщо адміністрація не забезпечить відновлення нормальної швидкості супутникового інтернету Україні.

Протистояння загострюється на тлі невдоволення американських законодавців дедалі м'якшою позицією адміністрації Трампа щодо Росії.

Воно може розгорнутися під час так званої сесії Конгресу, що відбудеться після проміжних виборів у листопаді, коли республіканці плануватимуть затвердити десятки кандидатур президента до завершення повноважень нинішнього складу Конгресу.

Чому американські сенатори тиснуть на Трампа

Як відомо, причиною конфлікту стали обмеження супутникового зв'язку Starlink та військової системи Starshield, які використовують українські військові.

В ЗСУ повідомляли про перебої в роботі системи, що ускладнювали виконання завдань безпілотниками та перехоплення російських повітряних цілей.