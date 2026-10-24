ua en ru
Сб, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Олешки Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В США прибегли к шантажу с Трампом, чтобы тот снял ограничения Starlink в Украине, - NYT

03:43 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
В США прибегли к шантажу с Трампом, чтобы тот снял ограничения Starlink в Украине, - NYT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В США представители обеих партий прибегли к политическому давлению на президента Дональда Трампа из-за ограничения работы Starlink, которым пользуются украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The New York Times.

Сенаторы предупредили представителей Белого дома, что могут заблокировать утверждение кандидатур, выдвинутых Трампом на государственные должности, если администрация не обеспечит восстановление нормальной скорости спутникового интернета в Украине.

Противостояние обостряется на фоне недовольства американских законодателей все более мягкой позицией администрации Трампа по отношению к России.

Оно может развернуться во время так называемой сессии Конгресса, которая состоится после промежуточных выборов в ноябре, когда республиканцы будут утвердить десятки кандидатур президента до завершения полномочий нынешнего состава Конгресса.

Почему американские сенаторы давят на Трампа

Как известно, причиной конфликта стали ограничения спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield, использующиеся украинскими военными.

В ВСУ сообщали о перебоях в работе системы, что затрудняло выполнение задач беспилотниками и перехват российских воздушных целей.

Ограничения начали действовать в середине октября. В частности, беспилотники теряли связь со спутниковой сетью при движении на высокой скорости.

Это создавало проблемы как для ударных дронов, так и беспилотников-перехватчиков, которые используют для защиты украинских городов от российских атак.

Ряд СМИ со ссылкой на свои источники писали, что к ограничениям могли быть причастны Илон Маск или представители администрации Трампа. В то же время окончательно установленного и публично подтвержденного объяснения, кто принял решение, нет.

Впоследствии в США сообщили, что якобы восстановили нормальное функционирование спутниковой связи, однако Киев это не подтвердил - ограничение скорости действует до сих пор.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Starlink
Новости
Украина и Россия провели новый обмен пленными - впервые за два месяца
Украина и Россия провели новый обмен пленными - впервые за два месяца
Аналитика
Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен