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В США вчетверте не вийшло обрати спікера Палати представників

Фото: в США вчетверте не вийшло обрати спікера Палати представників (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні о 19:30 за Києвом в Палаті представників США пройшло 4 голосування за спікера, проте знову невдало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Для обрання спікера нижньої палати потрібна підтримка більшості з-поміж усіх 435 законодавців, тобто 218 голосів.

Лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера за підсумком чотирьох турів голосування.

Під час минулого голосування Маккарті набрав 202 голоси, 20 його однопартійців - переважно консерваторів - проголосували проти.

Проте в четвертому турі Маккарті набрав лише 201 голос, а його головний опонент Хакім Джеффріс 212. Навіть не дивлячись на те, що представник Республіканської партії Вікторія Спартц утрималася від голосування, цим самим знизивши прохідний бал до 217, ніхто з претендентів все ж не зміг подолати мінімальний бар'єр

Нагадаємо, сьогодні в США вперше за століття не змогли обрати спікера більш ніж за 3 голосування.

Президент США Джо Байден вже прокоментував нездатність республіканців у Палаті представників об’єднатися за кандидата на посаду спікера.

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