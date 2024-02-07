США важливо допомагати Україні, доки вона не збудує власний оборонпром, - ISW

На думку експертів, США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки на невизначений термін у випадку, якщо Київ буде активно нарощувати виробництво власної зброї всередині країни, розбудовувати двосторонні та міжнародні оборонно-промислові партнерства, а також створювати промислові спільні підприємства із західними оборонними компаніями.

Водночас, зазначається у звіті ISW, США мають підтримувати Україну ще впродовж кількох років, доки країна формує власної оборонно-промислової бази. Однак вимоги України до міжнародної безпеки у довгостроковій перспективі скоротяться, оскільки вона нарощує власні можливості для самодостатнього виробництва зброї.

Натомість, фінальний успіх зусиль України з розбудови власної оборонно-промислової бази залежить від здатності Києва звільнити стратегічно важливі території, що наразі окуповані російськими військами.

"Таким чином, військова допомога США та партнерів Україні в найближчій перспективі надалі матиме вирішальне значення, оскільки Штати залишаються основним джерелом достатньо великої кількості необхідного військового обладнання, зокрема танків M1 Abrams, бронетранспортерів, передових систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, та ударних систем дальнього радіусу дії. Тобто обладнання, яке було пріоритетним у попередніх пакетах допомоги США для України", - йдеться у звіті ISW.

Оборонна промисловість України

На початку січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу України у 2024 році планується збільшити у шість разів.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у 2024 році Україна планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів.

Військово-Повітряні сили Еквадору готуються до передачі США шести зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" типу MAPO 9M33. Планується, що ці комплекси будуть надані Україні.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз повинен інтегрувати оборонну промисловість Києва до структур безпеки блоку, оскільки Україна - майбутній член спільноти.

Україна докладає зусиль для приведення власних Збройних сил до стандартів НАТО. Західні партнери допомагають країні розбудувати власну оборонно-промислову базу.

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