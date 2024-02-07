США важно помогать Украине, пока она не построит собственный оборонпром, - ISW

По мнению экспертов, США не нужно будет отправлять Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности на неопределенный срок в случае, если Киев будет активно наращивать производство собственного оружия внутри страны, развивать двусторонние и международные оборонно-промышленные партнерства, а также создавать промышленные совместные предприятия с западными оборонными компаниями.

В то же время, отмечается в отчете ISW, США должны поддерживать Украину еще в течение нескольких лет, пока страна формирует собственную оборонно-промышленную базу. Впрочем, требования Украины к международной безопасности в долгосрочной перспективе сократятся, поскольку она наращивает собственные возможности для самодостаточного производства оружия.

В то же время, финальный успех усилий Украины по развитию собственной оборонно-промышленной базы зависит от способности Киева освободить стратегически важные территории, оккупированные в данный момент российскими войсками.

"Таким образом, военная помощь США и партнеров Украине в ближайшей перспективе в дальнейшем будет иметь решающее значение, поскольку Штаты остаются основным источником достаточно большого количества необходимого военного оборудования, в частности танков M1 Abrams, бронетранспортеров, передовых систем противовоздушной обороны, как Patriot, и ударных систем дальнего радиуса действия. То есть оборудования, которое было приоритетным в предыдущих пакетах помощи США для Украины", - говорится в отчете ISW.

Оборонная промышленность Украины

В начале января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса Украины в 2024 году планируется увеличить в шесть раз.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в 2024 году Украина планирует произвести "сотни тысяч" беспилотников различных типов.

Военно-Воздушные силы Эквадора готовятся к передаче США шести зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" типа MAPO 9M33. Планируется, что эти комплексы будут предоставлены Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз должен интегрировать оборонную промышленность Киева в структуры безопасности блока, поскольку Украина - будущий член сообщества.

Украина прилагает усилия для приведения собственных Вооруженных сил к стандартам НАТО. Западные партнеры помогают стране построить собственную оборонно-промышленную базу.

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