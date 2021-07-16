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В США вакцинацию детей от коронавируса могут разрешить зимой

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США, Пятница 16 июля 2021 06:43
В США вакцинацию детей от коронавируса могут разрешить зимой Фото: в США вакцинация детей может быть одобрена зимой (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса для детей до 12 лет может быть получено в начале или середине зимы. В настоящее время вакцинацию против COVID-19 разрешается проходить в возрасте от 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

При этом Moderna, и Pfizer-BioNTech начали испытания своих вакцин для детей в возрасте до 12 лет в марте, а первые результаты этих исследований ожидаются осенью.

После этого сотрудникам управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США потребуется несколько месяцев, чтобы рассмотреть их заявки.

В ведомстве ожидают, что после этого вакцинация против COVID-19 будет окончательно одобрена для этой возрастной группы.

Представитель FDA напомнил, что используемые в настоящее время препараты были введены в рамках разрешения на экстренное применение и не получили окончательного одобрения со стороны властей, которое выдается на следующем этапе.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной третья доза вакцины от коронавируса для поддержания защиты от вируса.

Отметим, Pfizer намерена в ближайшее время предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата.

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