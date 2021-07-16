ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У США вакцинацію дітей від коронавірусу можуть дозволити взимку

Новость на русском →
США, П'ятниця 16 липня 2021 06:43
У США вакцинацію дітей від коронавірусу можуть дозволити взимку Фото: у США вакцинація дітей може бути схвалена взимку (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Дозвіл на екстрене застосування вакцини від коронавірусу для дітей до 12 років може бути отримано на початку або середині зими. Зараз вакцинацію проти COVID-19 дозволяється проходити у віці від 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

При цьому Moderna, і Pfizer-BioNTech почали випробування своїх вакцин для дітей у віці до 12 років у березні, а перші результати цих досліджень очікуються восени.

Після цього співробітникам управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США буде потрібно кілька місяців, щоб розглянути їх заявки.

У відомстві очікують, що після цього вакцинація проти COVID-19 буде остаточно схвалена для цієї вікової групи.

Представник FDA нагадав, що використовувані зараз препарати були введені в рамках дозволу на екстрене застосування і не отримали остаточного схвалення з боку влади, яке видається на наступному етапі.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що поки недостатньо даних про те, чи буде корисною третя доза вакцини від коронавірусу для підтримки захисту від вірусу.

Зазначимо, Pfizer має намір найближчим часом надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина
NEWS
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва