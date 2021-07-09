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Pfizer в ближайшее время передаст данные о бустерной дозе вакцины регуляторам

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США, Пятница 09 июля 2021 04:11
Pfizer в ближайшее время передаст данные о бустерной дозе вакцины регуляторам Фото: Первоначальные результаты показывают, что бустерная доза имеет устойчивый профиль переносимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Американская компания Pfizer намерена в ближайшее время предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата. Результаты направят в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт BioNTech.

Отмечается, что Pfizer и BioNTech обнаружили "обнадеживающие данные" в продолжающемся исследовании бустерной, третьей дозы вакцины BNT162b2.

"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры нейтрализации, <...> которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что компании в скором времени планируют опубликовать более точную информацию, а также намерены предоставить данные в FDA, EMA и другие регулирующие органы в ближайшие недели.

Напомним, новые исследования показали высокую эффективность вакцин Moderna и Pfizer. После прививки этими препаратами иммунитет может быть защищен от инфицирования COVID-19 в течение долгих лет.

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