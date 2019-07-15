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Оппозиция Венесуэлы вернется на Барбадос для достижения соглашения с представителями Мадуро

Новости » Политика    15.07.2019 - 05:57
Оппозиция Венесуэлы вернется на Барбадос для достижения соглашения с представителями Мадуро
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

Первая встреча сторон не увенчалась сделкой

Оппозиция Венесуэлы вернется на Барбадос, чтобы продолжить переговоры с правительством президента Николаса Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране. Об этом сказал лидер оппозиции Хуан Гуайдо, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обе стороны уже встречались на Карибском острове на прошлой неделе в рамках переговоров, проводимых при посредничестве Норвегии, но вернулись в четверг для консультаций без объявления сделки.

Команда по связям с общественностью лидера оппозиции Хуана Гуайдо заявила, что делегация возвращается "для достижения перемен, которые могут положить конец страданиям венесуэльцев".

Переговоры возобновятся через несколько дней после того, как два сотрудника службы безопасности Гуайдо были задержаны за то, что якобы пытались продать винтовки, взятые у Национальной гвардии.

Гуайдо сказал, что аресты были частью попыток запугивания, основанных на поддельных доказательствах. Министр информации Хорхе Родригес заявил, что представит доказательства, связанные с этим делом, на следующем раунде переговоров.

Напомним, Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Венесуэлы. Под санкции попало Главное управление военной контрразведки страны. Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.

Венесуэла страдает от гиперинфляционного экономического кризиса, который привел к недоеданию и болезням и вызвал миграционный отток 4 миллионов граждан.

В январе Гуайдо призвал принять его временное президентство, объявив переизбрание Мадуро в 2018 году фальсификацией. Именно Гуайдо более 50 стран признают законным лидером Венесуэлы.

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