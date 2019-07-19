США посилили санкції проти Венесуели

Фото: Міністерство фінансів США (Chip Somodevilla/Getty Images)

США внесли до чорного списку чотирьох посадових осіб Головного управління військової контррозвідки Боліваріанської Республіки

Влада Сполучених Штатів Америки в п'ятницю посилили санкції проти Венесуэлы, внісши в чорний список чотирьох посадових осіб Головного управління військової контррозвідки Боліваріанської Республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

Як повідомляється, в числі внесених в санкційні списки один генерал, два полковника і один майор.

"Сполучені Штати будуть і надалі залучати до відповідальності осіб, причетних до використання колишнім режимом Мадуро залякування і репресій, щоб переслідувати і змусити замовкнути політичних опонентів, ні в чому не винних громадян, а також військових", - наводяться в прес-релізі Мінфіну слова глави відомства Стівена Мнучина.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент підтримав резолюцію про ситуацію у Венесуелі, а також закликав вжити додаткових санкції щодо державних органів, відповідальних за порушення прав людини і репресії.

Крім того, раніше США вже розширювали санкції проти Венесуели. Під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки країни. Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою в спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув'язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.

Також опозиція Венесуели повернеться на Барбадос, щоб продовжити переговори з урядом президента Ніколаса Мадуро в рамках зусиль по врегулюванню політичної кризи в країні.