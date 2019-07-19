ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США посилили санкції проти Венесуели

Новини » Політика    19.07.2019 - 21:08
США посилили санкції проти Венесуели
Фото: Міністерство фінансів США (Chip Somodevilla/Getty Images)

США внесли до чорного списку чотирьох посадових осіб Головного управління військової контррозвідки Боліваріанської Республіки

Влада Сполучених Штатів Америки в п'ятницю посилили санкції проти Венесуэлы, внісши в чорний список чотирьох посадових осіб Головного управління військової контррозвідки Боліваріанської Республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

Як повідомляється, в числі внесених в санкційні списки один генерал, два полковника і один майор.

"Сполучені Штати будуть і надалі залучати до відповідальності осіб, причетних до використання колишнім режимом Мадуро залякування і репресій, щоб переслідувати і змусити замовкнути політичних опонентів, ні в чому не винних громадян, а також військових", - наводяться в прес-релізі Мінфіну слова глави відомства Стівена Мнучина.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент підтримав резолюцію про ситуацію у Венесуелі, а також закликав вжити додаткових санкції щодо державних органів, відповідальних за порушення прав людини і репресії.

Крім того, раніше США вже розширювали санкції проти Венесуели. Під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки країни. Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою в спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув'язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.

Також опозиція Венесуели повернеться на Барбадос, щоб продовжити переговори з урядом президента Ніколаса Мадуро в рамках зусиль по врегулюванню політичної кризи в країні.

Нова глава Єврокомісії виступила за збереження санкцій проти РФ США направлять 40 млн доларів на підтримку опозиції Венесуели
Новини України ВенесуэлаСанкціїСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся