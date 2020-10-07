США ужесточили правила выдачи рабочих виз

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Власти США приняли решение об ужесточении выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначенных для высококвалифицированных рабочих. После вступления новых правил в силу будет сокращено число "специальных профессий" для иностранных рабочих.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности страны.

Выдача виз H-1B предназначена для того, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в своей рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако теперь она расширилась намного дальше этого, зачастую нанося ущерб работникам США, говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным министерства, в США более полумиллиона виз были использованы для перемещения американских рабочих, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей на рынке труда США и к стагнации заработной платы в некоторых профессиях.

Также правилами предусмотрен факт, чтобы "компании делали реальные предложения настоящим сотрудникам".

Как говорится в заявлении ведомства, новые правила распространятся на треть всех иностранцев, которые пребывают в США на основании рабочих виз. Правила вступят в силу через 60 дней после его публикации в Федеральном реестре.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз в июне текущего года.

Ранее сообщалось, что ограничение на выдачу виз связано с защитой работников США в условиях экономического кризиса.

Кроме того, Соединенные Штаты запретили пассажирские авиарейсы из Китая.