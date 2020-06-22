ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп приостановит выдачу ряда виз до конца года

Новости » Политика     22.06.2020 - 23:33
Трамп приостановит выдачу ряда виз до конца года
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Дональд Трамп приостановит выдачу трудовых виз и Greencard

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подпишет указ, который приостановит выдачу ряда виз. Среди них некоторые категории трудовых виз.

Об этом сообщает Business Standart.

Отмечается, что такое решение президента станет частью мер по защите американских работников в условиях экономического кризиса, связанного с пандемией.

Также Трамп планирует продлить ограничения в отношении Greencard.

"Указ приостановит доступ к рабочим визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз категории J до конца года. Выдача новых грин-карт также будет приостановлена до конца года", - говорится в сообщении.

При этом, критики данной меры заявляют, что Дональд Трамп использует пандемию, чтобы "сформулировать свою давнюю цель ограничить иммиграцию в Соединенные Штаты".

Напомним, США запретили пассажирские авиарейсы из Китая.

Кроме того, в Китае пообещали "жесткие контрмеры" в ответ на давление со стороны Вашингтона.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампвизы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь