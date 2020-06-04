США запретят пассажирские авиарейсы из Китая с 16 июня

Фото: флаг США (twitter/radiosvoboda)

Согласно распоряжению Минтранса США, приостанавливаются пассажирские рейсы 4 китайских авиакомпаний

Департамент транспорта США выдал распоряжение о запрете китайским авиакомпаниям летать в Соединенные Штаты в связи с эскалацией торговой и дипломатической напряженности между двумя странами. Согласно документу, с 16 июня приостанавливаются пассажирские рейсы четырех китайских авиакомпаний.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Действие распоряжения распространяется на компании Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines.

Департамент транспорта заявил, что Китай нарушает соглашение 1980 года между двумя странами, касающееся полетов авиакомпаний друг друга.

В распоряжении министерства отмечается, что США готовы пересмотреть решение, если управление гражданской авиации Китая позволит прием самолетов американских авиакомпаний на своей территории.

"Мы позволим китайским перевозчикам выполнять то же количество регулярных пассажирских рейсов, что и китайское правительство позволяет нашим", - говорится в заявлении.

В то же время в министерстве отметили, что продолжат переговоры с китайскими официальными лицами для урегулирования спора.

Отмечается, что президент Дональд Трамп может ввести в действие это распоряжение до 16 июня.

Решение было принято в связи с тем, что Китай не позволил United Airlines и Delta Air Lines возобновить полеты в Китай в этом месяце. Авиакомпании приостановили эти полеты в начале этого года в связи с пандемией коронавируса, которая началась в китайской провинции Ухань. В то же время китайские перевозчики продолжают совершать рейсы в США во время пандемии.

Напомним, отношения между США и Китаем также ухудшились из-за намерений Пекина ограничить автономию Гонконга, недавно Трамп запретил въезд китайским ученым.

Кроме того, в Китае пообещали "жесткие контрмеры" в ответ на давление со стороны Вашингтона.

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Автор: Надежда Собенко