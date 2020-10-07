США посилила правила видачі робочих віз

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Влада США прийняла рішення про посилення видачі неімміграційних робочих віз H-1B, призначених для висококваліфікованих робітників. Після набуття чинності нових правил буде скорочено число "спеціальних професій" для іноземних робітників.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішньої безпеки країни.

Видача віз H-1B призначена для того, щоб дозволити роботодавцям заповнити прогалини у своїй робочій силі та залишатися конкурентоспроможними у світовій економіці, однак тепер вона розширилася набагато далі цього, часто завдаючи шкоди працівникам США, йдеться в заяві відомства.

Згідно з даними міністерства, у США понад півмільйона віз були використані для переміщення американських робітників, що призвело до зниження заробітної плати в низці галузей на ринку праці США і до стагнації заробітної плати в деяких професіях.

Також правилами передбачений факт, щоб "компанії робили реальні пропозиції справжнім співробітникам".

Як йдеться у заяві відомства, нові правила поширюються на третину всіх іноземців, які перебувають у США на підставі робочих віз. Правила наберуть чинності через 60 днів після його публікації у Федеральному реєстрі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів обмеження на видачу робочих віз у червні поточного року.

Раніше повідомлялося, що обмеження на видачу віз пов'язано з захистом працівників США в умовах економічної кризи.

Крім того, Сполучені Штати заборонили пасажирські авіарейси з Китаю.