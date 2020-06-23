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США приостановили выдачу рабочих виз до конца года

Новости » Политика     23.06.2020 - 14:22
США приостановили выдачу рабочих виз до конца года
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Ограничения на выдачу виз вступят в силу 24 июня

Соединенные Штаты до конца 2020 года приостановили выдачу некоторых категорий временных рабочих виз. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ограничения вступят в силу 24 июня. Указ не затрагивает тех, кто уже находится на территории Соединенных Штатов.

Указ распространяется на визы H-1B (для квалифицированных рабочих, в том числе в технологической отрасли и науке), H-2B (для сезонных рабочих, например, для сотрудников гостиниц или строительных компаний), H-4 (для супругов владельцев виз H-1B), L-1 (для руководителей, работающих в крупных корпорациях) и некоторые визы J-1 (для научных сотрудников, преподавателей и участников культурных программам и рабочих программ по обмену).

Напомним, ранее сообщалось, что ограничение на выдачу виз связано с защитой работников США в условиях экономического кризиса.

Кроме того, Соединенные Штаты запретили пассажирские авиарейсы из Китая.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампвизы
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