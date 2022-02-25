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США ужесточили ограничения на экспорт микроэлектроники в Россию

Автор: Артур Родивилов

США ужесточают правила получения разрешений на экспорт в Россию микроэлектроники, авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий. Вашингтон призвал ввести аналогичные ограничения на экспорт в РФ для государств-союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Минтранс РФ.

"Некоторые из предметов ранее не контролировались для России и включают микроэлектронику, телекоммуникационное оборудование, датчики, навигационное оборудование, авионику, морское оборудование и компоненты для воздушных судов", - указывается в документе.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в четверг подтвердил дополнительные меры против Российской Федерации в ответ на ее вторжение на территорию Украины.

США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против самых больших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

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