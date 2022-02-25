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США посилили обмеження на експорт мікроелектроніки в Росію

Автор: Артур Родивилов

США посилюють правила отримання дозволів на експорт в Росію мікроелектроніки, авіоніки і деталей для повітряних суден з використанням американських технологій. Вашингтон закликав ввести аналогічні обмеження на експорт в РФ для держав-союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Мінтранс РФ.

"Деякі з предметів раніше не контролювалися для Росії і включають мікроелектроніку, Телекомунікаційне обладнання, датчики, навігаційне обладнання, авіоніку, морське обладнання та компоненти для повітряних суден", - вказується в документі.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у четвер підтвердив додаткові заходи проти Російської Федерації у відповідь на її вторгнення на територію України.

США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.

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Російська Федерація