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США посилять санкцій проти Ірану, - Болтон

Новини » Політика    13.11.2018 - 11:38
США посилять санкцій проти Ірану, - Болтон
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

За його словами, з самого початку метою США було зведення експорту нафти з Ірану до нуля

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив на зустрічі з лідерами країн АСЕАН, що санкції проти Ірану будуть посилені. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За його словами, з самого початку метою США було зведення експорту нафти з Ірану до нуля.

"Сполучені Штати посилять застосування санкцій проти Ірану, тоді як Тегеран намагається знайти способи уникнути обмежень у торгівлі нафтою та банківських операціях", - заявив Джон Болтон.

Сполучені Штати оголосили про відновлення санкцій на початку місяця, оскільки адміністрація Трампа намагається змусити Іран обмежити свої ядерну програму, а також  припинити участі Тегерана  у конфліктах у Ємені, Сирії, Лівані та інших країнах  Близького Сходу.

Нагадаємо, Іран наголосив, що здатен і далі продавати достатній обсяг нафти попри американські санкції.

Раніше постійний представник Ірану при ООН Голям Алі Хошроу попросив міжнародне співтовариство відреагувати на нові санкції США.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон не збирається обмежуватися сьогоднішнім відновленням санкцій проти Ірану.

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