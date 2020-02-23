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США ужесточат правила получения грин-карт

Новости » Политика     23.02.2020 - 13:11
США ужесточат правила получения грин-карт
Иллюстративное фото (wikimedia.org MattWade)

Новые правила вступят в силу 24 февраля

Соединенные Штаты Америки (США) ужесточат правила выдачи так называемых грин-карт иностранным гражданам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По данным администрации американского президента, Верховный суд США снял последний судебный запрет на введение нормы, которая определяет, кто именно нуждается в помощи со стороны государства. Новые правила выдачи вступят в силу в понедельник, 24 февраля.

Отмечается, что новые правила позволят защитить граждан США, поддержать программы социального обеспечения тех, кто в этом действительно нуждается, а также сократит дефицит федерального бюджета.

"(Нововведение - ред.) восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США", - подчеркнули в Белом доме.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют установить иммиграционные ограничения в отношении граждан семи стран. В список вошли Беларусь, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Список не является окончательным и может быть расширен.

Кроме того, Вашингтон планирует ужесточить правила выдачи туристических виз иностранкам, которые планируют рожать детей на территории США.

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