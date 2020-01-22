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США планируют ограничить въезд гражданам семи стран

Новости » Политика     22.01.2020 - 11:04
США планируют ограничить въезд гражданам семи стран
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

В список вошли Беларусь, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания

Президент США Дональд Трамп планирует ввести иммиграционные ограничения в отношении граждан семи стран. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.

Речь не идет о полном запрете на въезд в США для граждан этих стран. В список вошли Беларусь, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Отмечается, что список стран не окончательный и может быть расширен.

Въезд могут ограничить только чиновникам или владельцам определенных категорий виз. Кроме того, гражданам стран могут запретить участвовать в лотерее грин-карт.

Запреты могут ввести уже 27 января.

В тот самый момент, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк заявил, что страна не получала официальной информации о возможном введение США ограничений на въезд в эту страну белорусов.

"Мы никакой официальной информации от американской стороны не получали. Пока нам нечего комментировать", - сказал Шупляк.

Ранее сообщалось, что правительство США планирует ужесточить выдачу туристических виз иностранкам, которые планируют рожать детей на территории Америки.

Напомним, с октября в США вступили в силу новые правила, которые ужесточают получение виз. Заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства.

До этого Трамп предлагал принять законы, которые усилят проверки для покупателей оружия в Штатах.

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