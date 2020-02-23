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США посилять правила отримання грін-карт

Новини » Політика     23.02.2020 - 13:11
США посилять правила отримання грін-карт
Ілюстративне фото (wikimedia.org MattWade)

Нові правила набудуть чинності 24 лютого

Сполучені Штати Америки (США) посилять правила видачі так званих грін-карт іноземним громадянам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

За даними адміністрації американського президента, Верховний суд США зняв останню судову заборону на введення норми, яка визначає, хто саме потребує допомоги з боку держави. Нові правила видачі набудуть чинності у понеділок, 24 лютого.

Зазначається, що нові правила дозволять захистити громадян США, підтримати програми соціального забезпечення тих, хто цього дійсно потребує, а також скоротить дефіцит федерального бюджету.

"(Нововведення - ред.) відновить основоположний правовий принцип, згідно з яким нові члени суспільства повинні бути фінансово самостійними та не залежати від щедрості платників податків США", - наголосили у Білому домі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США планують встановити імміграційні обмеження щодо громадян семи країн. У список увійшли Білорусь, Киргизія, Еритрея, М'янма, Нігерія, Судан і Танзанія. Список не є остаточним і може бути розширений.

Крім того, Вашингтон планує посилити правила видачі туристичних віз іноземкам, які планують народжувати дітей на території США.

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