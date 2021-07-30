США уволят почти 200 россиян из своих посольств в России

США в августе уволят 182 местных сотрудника и десятки подрядчиков, которые работали в американских дипломатических объектах в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаление действиями правительства России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США .

"Начиная с августа, российское правительство запрещает США держать, нанимать или брать сотрудников из России или третьих стран, за исключением нашей службы охраны. Мы глубоко опечалены, что это действие вынудит нас уволить 182 местных сотрудника и десятки лиц, работавших по контрактам, из наших дипломатических представительств Москве, Владивостоке и Екатеринбурге", - цитирует Блинкена пресс-служба.

Госсекретарь выразил сожаление в связи с необходимостью уволить местных сотрудников, что негативно повлияет на деятельность американских дипмиссий в России.

"Хотя мы и сожалеем о действиях российского правительства, вынудивших сократить наши услуги и операции, США продолжат выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией", - добавил Блинкен.