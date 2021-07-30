США звільнять майже 200 росіян зі своїх посольств у Росії

США в серпні звільнять 182 місцевих співробітників і десятки підрядників, які працювали в американських дипломатичних об'єктах в Москві, Єкатеринбурзі і Владивостоці. Держсекретар Ентоні Блінкен висловив жаль діями уряду Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.
"Починаючи з серпня, російський уряд забороняє США тримати, наймати або брати співробітників з Росії або третіх країн, за винятком нашої служби охорони. Ми глибоко засмучені, що ця дія змусить нас звільнити 182 місцевих співробітників і десятки осіб, які працювали за контрактами, з наших дипломатичних представництв Москві, Владивостоці і Єкатеринбурзі", - цитує Блінкена пресслужба.
Держсекретар висловив жаль у зв'язку з необхідністю звільнити місцевих співробітників, що негативно вплине на діяльність американських дипмісій в Росії.
"Хоча ми і шкодуємо про дії російського уряду, які змусили скоротити наші послуги та операції, США продовжать виконувати свої зобов'язання, продовжуючи підтримувати передбачувані і стабільні відносини з Росією", - додав Блінкен.
Нагадаємо, 14 травня Уряд Російської Федерації внесло США і Чехію в список "недружніх країн". При цьому США заборонили наймати громадян РФ для роботи в посольствах.
Зазначимо, у квітні президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав".