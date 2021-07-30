RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США звільнять майже 200 росіян зі своїх посольств у Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

США в серпні звільнять 182 місцевих співробітників і десятки підрядників, які працювали в американських дипломатичних об'єктах в Москві, Єкатеринбурзі і Владивостоці. Держсекретар Ентоні Блінкен висловив жаль діями уряду Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

"Починаючи з серпня, російський уряд забороняє США тримати, наймати або брати співробітників з Росії або третіх країн, за винятком нашої служби охорони. Ми глибоко засмучені, що ця дія змусить нас звільнити 182 місцевих співробітників і десятки осіб, які працювали за контрактами, з наших дипломатичних представництв Москві, Владивостоці і Єкатеринбурзі", - цитує Блінкена пресслужба.

Держсекретар висловив жаль у зв'язку з необхідністю звільнити місцевих співробітників, що негативно вплине на діяльність американських дипмісій в Росії.

"Хоча ми і шкодуємо про дії російського уряду, які змусили скоротити наші послуги та операції, США продовжать виконувати свої зобов'язання, продовжуючи підтримувати передбачувані і стабільні відносини з Росією", - додав Блінкен.

Нагадаємо, 14 травня Уряд Російської Федерації внесло США і Чехію в список "недружніх країн". При цьому США заборонили наймати громадян РФ для роботи в посольствах.

Зазначимо, у квітні президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська Федераціяпосол