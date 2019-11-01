США побачили причетність Росії до масових протестів у Чилі

Фото: військові на протести в Чилі (twitter.com)

Держдепартамент США підозрює, що Москва намагається розпалити конфлікт через соціальні мережі

Держдепартамент США угледів ознаки російського "впливу" на заворушення в Чилі, де протягом двох тижнів тривають протести, викликані соціальною нерівністю і зростанням вартості проживання. Про це повідомляє Reuters.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту, є "чіткі ознаки" того, що якісь люди користуються заворушеннями в Чилі в своїх інтересах і впливають на них за допомогою соцмереж і "троллінгу".

"Ми бачимо ознаки того, що Росія підтримує цей негативний хід дискусії", - зазначає чиновник.

Чилійська влада поки ніяк не коментує ці заяви. Росія раніше неодноразово казала, що не втручається у внутрішні справи інших країн.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Чилі почалися масові протести у зв'язку з підвищенням цін на квитки в метро в Сантьяго. Акції швидко поширилися по всій країні, серед вимог були також підвищення заробітної плати і пенсій, зниження цін на ліки та проведення конституційної реформи. 25 жовтня на акцію протесту вийшло понад мільйон осіб, що стало рекордним для Чилі.

РБК-Україна повідомляло, що в результаті протестів президент країни Себастьян Піньєра попросив уряд піти у відставку.