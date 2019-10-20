В Чили из-за протестов ввели комендантский час, есть погибшие

Фото: военные на протестах в Чили (twitter.com)

В результате столкновений погибли 3 человека

В Чили в результате беспорядков во время антиправительственных протестов в Сантьяго погибли 3 человека, власти столицы ввела комендантский час. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщила мэр Сантьяго Карла Рубилар, в воскресенье, 20 октября, во время протестов против решения о повышении цены на проезд в метро произошел пожар в столичном супермаркете. В результате пожара погибли 3 человека. Также протестующие повредили и сожгли 78 станций метро.

Lamentamos informar q según versión preliminar de @Carabdechile se encontraron 2 personas calcinadas en supermercado incendiado de San Bernardo y una persona grave q fue trasladado al hospital el Pino y habría fallecido. No tenemos identidad y esperaremos investigación del fiscal pic.twitter.com/3BdAO8vRd8 — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) October 20, 2019

Отмечается, что в ходе антиправительственных протестов правоохранители задержали почти 300 демонстрантов. По меньшей мере 160 сотрудников сил безопасности получили ранения. Власти Сантьяго впервые за 29 лет ввели комендантский час. Кроме того, из-за беспорядков в провинциях Вальпараисо и Консепсьон было объявлено чрезвычайное положение.

Отмечается, что президент страны Себастьян Пиньера объявил об отмене решения о повышении цены на проезд в метро и призвал граждан к мирным акциям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании правоохранители применили резиновые пули и водометы против демонстрантов, которые протестуют из-за судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов. Манифестанты требуют освободить каталонских политиков и предоставить независимость региону.