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В Чили из-за протестов ввели комендантский час, есть погибшие

Новости » Происшествия    20.10.2019 - 12:31
В Чили из-за протестов ввели комендантский час, есть погибшие
Фото: военные на протестах в Чили (twitter.com)

В результате столкновений погибли 3 человека

В Чили в результате беспорядков во время антиправительственных протестов в Сантьяго погибли 3 человека, власти столицы ввела комендантский час. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщила мэр Сантьяго Карла Рубилар, в воскресенье, 20 октября, во время протестов против решения о повышении цены на проезд в метро произошел пожар в столичном супермаркете. В результате пожара погибли 3 человека. Также протестующие повредили и сожгли 78 станций метро.

Отмечается, что в ходе антиправительственных протестов правоохранители задержали почти 300 демонстрантов. По меньшей мере 160 сотрудников сил безопасности получили ранения. Власти Сантьяго впервые за 29 лет ввели комендантский час. Кроме того, из-за беспорядков в провинциях Вальпараисо и Консепсьон было объявлено чрезвычайное положение.

Отмечается, что президент страны Себастьян Пиньера объявил об отмене решения о повышении цены на проезд в метро и призвал граждан к мирным акциям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании правоохранители применили резиновые пули и водометы против демонстрантов, которые протестуют из-за судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов. Манифестанты требуют освободить каталонских политиков и предоставить независимость региону.

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