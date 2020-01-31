США уверены, что встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне состоится

Фото: Майк Помпео (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Помпео, для приезда украинского президента в Вашингтон не было условий

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, когда может произойти встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с Зеленским в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам госсекретаря США, для приезда украинского президента в Вашингтон не было условий. Помпео отметил, что США уверены в проведении такой встречи.

"Не было условий, чтобы Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время, возможности для этой встречи. Это произойдет в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Мы будем всегда приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне. Мы уверены, что такая встреча состоится", - сказал он.

Напомним, Зеленский заявил, что ситуация с импичментом президента США Дональда Трампа не повлияла на отношения между Киевом и Вашингтоном. По его словам, между Украиной и США сохраняются хорошие отношения.

Как писало РБК-Украина, в ходе визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео заверил в поддержке со стороны Вашингтона в борьбе против российской агрессии. Так, на сегодняшних переговорах Помпео и министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко поднимались вопросы политического и практического взаимодействия.

В частности, стороны обсудили действия на международной арене, которые направлены на восстановление территориальной целостности Украины.