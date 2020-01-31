Зеленский: не уверен, что на отношения с США влияет ситуация с импичментом Трампа

Фото: Майк Помпео и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что между странами сохраняются хорошие отношения

Ситуация с импичментом президента США Дональда Трампа не повлияла на отношения между Киевом и Вашингтоном. Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, между Украиной и США сохраняются хорошие отношения.

"Любая поддержка должна быть выгодной. Сегодня мы говорим о многих контрактах в различных сферах. Я не уверен, что на наши теплые и важные отношения как-то повлияла ситуация с импичментом Трампа. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее адвокаты Трампа на слушаниях в Сенате заявили, что давление на Украину является недостаточной причиной для оглашения импичмента.

Расследование по делу об импичменте Трампа началось осенью 2019 года после заявления анонимного информатора о давлении президента США на украинского лидера Владимира Зеленского в июле 2019 года. Тогда же утверждалось, что Трамп пытался в личных политических целях склонить руководство Украины к расследованию причастности к коррупционным схемам сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является главным оппонентом Трампа.