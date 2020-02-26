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У США збільшилася кількість випадків зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 22:04
У США збільшилася кількість випадків зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

За словами міністра охорони здоров'я Алекса Азара, існує 15 підтверджених випадків коронавіруса, пов'язаних з поїздками

У Сполучених Штатах кількість заражених коронавірусом збільшилася до 60 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, в даний час існує 15 підтверджених випадків нового коронавіруса, пов'язаних з поїздками або близькими контактами з подорожуючими в США.

"На сьогодні у нас все ще тільки 15 випадків нового коронавіруса, виявленого в Сполучених Штатах, пов'язаних з поїздками або близькими контактами з мандрівниками", - заявив міністр.

При цьому він додав, що серед американців, евакуйованих з Уханя, також є три випадки, та 42 випадки - це евакуйованих з лайнера Diamond Princess, в результаті чого загальне число заражених коронавірусом досягло 60.

Нагадаємо, із-за спалаху китайського вірусу в Сполучених Штатах оголосили надзвичайний стан. Раніше в США було підтверджено 57 випадків захворювання, серед них 40 - пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в японській Йокогамі.

Крім того, в Південній Кореї коронавірусом COVID-19 заразився військовий Сполучених Штатів. 23-річний американський військовослужбовець був доставлений на військову базу США Кемп Хамфис, яка знаходиться недалеко від міста Пхентек.

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