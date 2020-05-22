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США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

Новости » Политика     22.05.2020 - 15:52
США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
Фото: МИД РФ (flickr.com)

МИД России получил официальное уведомление от США

Сегодня, 22 мая, Российская Федерация получила уведомление от США о выходе из Договора по открытому небу.

Об этом сообщает росСМИ.

Как сообщается, замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что от США пришло официальное уведомление. В документе было заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу.

Напомним, Белый дом уведомил международных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу. Позже в администрации Трампа объяснили это тем, что Россия нарушает пакт.

Кроме того, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил, когда Вашингтон собирается покинуть Договор об открытом небе. Процесс будет длиться полгода.

Также РБК-Украина сообщало, что Германия попытается убедить правительство США не выходить из Договора об открытом небе. Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что эта сделка способствует безопасности и миру практически во всем северном полушарии.

Вместе с тем, советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что Россия следила за Дональдом Трампом в рамках Договора об открытом небе.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерациядоговор
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