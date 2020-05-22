Германия попытается убедить США не выходить из Договора об открытом небе

Фото: Гайко Маас (flickr.com/spdde)

Выход США из Договора об открытом небе существенно уменьшает сферу его использования

Германия попытается убедить правительство США не выходить из Договора об открытом небе. Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что эта сделка способствует безопасности и миру практически во всем северном полушарии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Германии.

Как сообщил Гайко Маас, Германия сожалеет о намерении США выйти из Договора об открытом небе, однако попытается убедить правительство Соединенных Штатов не делать этого.

"Выход США из Договора об открытом небе существенно уменьшает сферу его использования... Решение правительства США вступает в силу через пол года, и в этот период мы будем интенсивно работать с нашими единомышленниками, чтобы правительство США пересмотрело свое решение. Россию мы призываем вернуться к полному выполнению Договора", - заявил Маас.

Также он добавил, что в течение последних лет возникли трудности с выполнением Договора со стороны России, однако, по его мнению, это не оправдывает решение Вашингтона.

Как отмечается, Договор об открытом небе был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он объединяет 34 государства и способствует укреплению доверия между ними.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил, когда Вашингтон собирается покинуть Договор об открытом небе. Процесс будет длиться пол года.

Вместе с тем, советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что Россия следила за Дональдом Трампом в рамках Договора об открытом небе.

Автор: Андрей Козловский