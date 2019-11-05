США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

США официально уведомили ООН о начале процедуры выхода из Парижского соглашения по климату 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В официальном сообщении Госдепартамента отмечается, что США официально выйдут из Парижского соглашения спустя один год после получения ООН уведомления об этом.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна продолжит заниматься исследованиями в области зеленой энергетики и пользоваться возобновляемыми источниками энергии, будет и впредь "протягивать руку помощи своим друзьям и партнерам по всему миру".

Напомним, 24 октября президент Дональд Трамп подтвердил план выхода США из Парижского соглашения по климату, менее чем за две недели до срока, в который его администрация может начать формальный процесс выхода из договора.

РБК-Украина писало, что о выходе из Парижского климатического соглашения, обязывающего 187 стран-подписантов сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, президент США Трамп заявил в июне 2017 года.