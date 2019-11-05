США повідомили ООН про вихід з Паризької угоди по клімату

США офіційно повідомили ООН про початок процедури виходу з Паризького угоди по клімату 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В офіційному повідомленні Держдепартаменту наголошується, що США офіційно вийдуть з Паризького угоди через один рік після отримання ООН повідомлення про це.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що країна продовжить займатися дослідженнями в області зеленої енергетики і користуватися поновлюваними джерелами енергії, буде і надалі "протягувати руку допомоги своїм друзям і партнерам по всьому світу".

Нагадаємо, 24 жовтня президент Дональд Трамп підтвердив план виходу США з Паризького угоди по клімату, менш ніж за два тижні до терміну, в який його адміністрація може почати формальний процес виходу з договору.

РБК-Україна писало, що про вихід з Паризького кліматичної угоди, що зобов'язує 187 країн-підписантів скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу, президент США Трамп заявив у червні 2017 року.