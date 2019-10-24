Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Формальный процесс может начаться уже через две недели

Президент Дональд Трамп подтвердил план выхода США из Парижского соглашения по климату, менее чем за две недели до срока, в который его администрация может начать формальный процесс выхода из договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Трампа, Парижское соглашение привело бы к закрытию американских производств из-за чрезмерных нормативных ограничений, в которые "невозможно поверить", в то же время разрешая зарубежным производителям безнаказанно загрязнять окружающую среду.

"Что мы не будем делать – так это наказывать американский народ, обогащая зарубежных загрязнителей воздуха. С гордостью говорю: это называется "Америка прежде всего", - заявил Трамп.

Как известно, США подписали Парижское соглашение в 2015 году при бывшем президента Бараке Обаме. Страна обязалась сократить выбросы парниковых газов к 2025 году на 28%, доведя его до уровня 2005 года.

Ранее Трамп допускал возвращение страны в Парижское соглашение по климату.

РБК-Украина писало, что после выхода США из Парижского соглашения по климату Турция приостановила его ратификацию.