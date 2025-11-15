США успішно випробували ядерну бомбу B61-12 без боєзаряду: що відомо

У заяві йдеться, що випробування проводили на полігоні Тонопа (штат Невада) в проміжку з 19 по 21 серпня.

Під час тестів доставку і скидання авіабомб з інертною бойовою частиною здійснили винищувачі п'ятого покоління F-35.

"Компанія Sandia спільно з Національним управлінням з ядерної безпеки (NNSA) провели серію успішних льотних випробувань ядерної зброї... Випробування... дали позитивні результати..., що стало важливою віхою в оцінці ефективності цієї зброї", - повідомили в лабораторії.

Також там додали, що наприкінці 2024 року NNSA завершило багаторічну програму подовження терміну служби B61-12, продовживши термін служби бомби щонайменше на 20 років.

"Серпневі випробування були єдиними льотними випробуваннями резервних зразків B61-12 спільних випробувальних вузлів на літаку F-35, що підтверджують комплексну надійність літака, екіпажів і системи озброєння під час місій", - резюмували в Сандійській нацлабораторії.

Зазначимо, що B61-12 - це модернізована тактична ядерна бомба малої потужності з системою точного наведення. Вона створена так, щоб бути сумісною з різними платформами доставки, включно з новітніми винищувачами F-35A Lightning II.

Влітку цього року в ЗМІ була інформація, що США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю - кілька термоядерних боєприпасів B61-12 на британській території, у новому захищеному сховищі на авіабазі Лейкенхіт у графстві Саффолк. Тоді оборонні відомства США і Великої Британії відмовилися коментувати цю інформацію.