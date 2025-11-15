Трамп заявив, що США вже "досить скоро" проведуть ядерні випробування
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже "досить скоро" проведуть випробування ядерної зброї. Водночас Вашингтон виступає за денуклеаризацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи є у нього якісь зустрічі щодо побоювань, пов'язаних із ядерними випробуваннями. У відповідь лідер США сказав наступне:
"У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і побудував частину, і я ненавидів це робити, але не було вибору, тому що вона є в інших", - заявив Трамп.
Також він знову зазначив, що США лідер у ядерній зброї, на другому місці Росія, і далеко на третьому - Китай. Але він підкреслив, що Пекін через 4-5 років зрівняється з Вашингтоном. За словами Трампа, він хотів би денуклеаризацію.
"Я б хотів провести денуклеаризацію. Тобто провести зустріч, насамперед трійки лідерів, щоб скоротити ядерну зброю. Це було б прекрасною річчю", - додав глава Білого дому.
На уточнювальне запитання, наскільки скоро можуть відбутися випробування, президент США відповів: "Досить скоро".
"Ми номер один. Росія номер два. Китай номер три. Вони наздоганяють. Вони поки далеко позаду нас, але наздоженуть за чотири-п'ять років. Думаю, найкраще було б денуклеаризуватися", - резюмував Трамп.
Також низка ЗМІ пишуть, що у Трампа під час бесіди уточнювали, чи буде здійснено під час випробувань вибух ядерної боєголовки, на що він не дав відповіді.
Нагадаємо, що за даними CNN, чиновники з Міністерства енергетики США, Національного управління ядерної безпеки, а також представники Національних лабораторій країни - мають намір відмовити Трампа від ядерних випробувань.
Джерела розповіли, що найближчими днями вони планують зустрітися з представництвом Білого дому і сказати, що вибух боєголовок недоцільний і може спричиняти геополітичну напругу.