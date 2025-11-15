США успешно испытали ядерную бомбу B61-12 без боезаряда: что известно

В заявлении сказано, что испытания проводились на полигоне Тонопа (штат Невада) в промежутке с 19 по 21 августа.

В ходе тестов доставку и сброс авиабомб с инертной боевой частью осуществили истребители пятого поколения F-35.

"Компания Sandia совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности (NNSA) провели серию успешных летных испытаний ядерного оружия... Испытания... дали положительные результаты..., что стало важной вехой в оценке эффективности этого оружия", - сообщили в лаборатории.

Также там добавили, что в конце 2024 года NNSA завершило многолетнюю программу продления срока службы B61-12, продлив срок службы бомбы как минимум на 20 лет.

"Августовские испытания были единственными летными испытаниями резервных образцов B61-12 совместных испытательных узлов на самолете F-35, подтверждающими комплексную надежность самолета, экипажей и системы вооружения во время миссий", - резюмировали в Сандийской нацлаборатории.

Отметим, что B61-12 - это модернизированная тактическая ядерная бомба малой мощности с системой точного наведения. Она создана так, чтобы быть совместимой с разными платформами доставки, включая новейшие истребители F-35A Lightning II.

Летом этого года в СМИ была информация, что США впервые с 2008 года разместили ядерное оружие — несколько термоядерных боеприпасов B61-12 на британской территории, в новом защищеном хранилище на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Тогда оборонные ведомства США и Великобритании отказались комментировать эту информацию.