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США успешно испытали гиперзвуковую ракету, - Reuters

Фото: США успешно испытали гиперзвуковую ракету (воздушные силы США)
Автор: Елизавета Драбкина

Воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin Corp 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания сообщили, что испытания прошли на фоне растущей обеспокоенности относительно того, что Россия и Китай достигли больших успехов в разработке собственной гиперзвуковой оружия.

Отмечается, что во вторник у побережья Калифорнии военные успешно испытали ракету-носитель воздушного оружия быстрого реагирования (ARRW).

ARRW поднимается вверх под крылом самолета перед тем, как он будет запущен к цели. Гиперзвуковое оружие движется в верхних слоях атмосферы со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, или примерно 6200 км в час.

Подрядчики оборонного ведомства надеются получить выгоду от перехода до гиперзвуковой оружия не только путем его создания, но и путем разработки новых механизмов обнаружения и поражения.

Успешные испытания свидетельствуют о прогрессе США по разработке гиперзвуковой оружия, хотя раньше бывали и неудачные испытания, а также росло беспокойство, что Соединенные Штаты отстают в гонке вооружений.

Напомним, в мае КНДР осуществила пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной.

Посля этого США и Южная Корея осуществили тестовые ракетные пуски. По разным целям были пущены восемь ракет.

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Соединенные Штаты Америки